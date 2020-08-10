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سيارات

تعرف على سيور المحرك وأضرار انقطاعها على السيارة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:01 م
سيور المحرك
سيور المحرك
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اشرف عطية
سيور المحرك هي أجزاء مهمة للغاية، يعتمد عليها محرك السيارة ميكانيكيًا ليعمل بشكل جيد، وتعتبر من أهم الأجزاء، لأنه عند انقطاع أي سير من سيور المحرك يمكن أن يتلف في الحال وللأبد. 

لذلك ينصح خبراء السيارات بضرورة تغيير سيور المحرك بشكل دوري؛ لأن كل سير له دور مهم في تشغيل الأجزاء الحيوية التي يعمل بها المحرك ويتلف من دونها.  

وعلى سبيل المثال سير الكاتينة يقوم بنقل الحركة من عامود الكَرَنك إلى عامود الكامات، بشكل توافقي متزامن لفتح وغلق الصمامات في الوقت المناسب لدخول الزيت والماء لتبريد وتزييت المحرك.

وعند انقطاع سير الكاتينة أثناء القيادة يتم كسر الصبابات في جسم البساتم ومن المعروف ان عمر سير الكاتينة 60.000 كم في السيارات اليابانية و 50.000 في السيارات الكورية وقد يختلف حسب نوع وماركة السير.من السيور المهمة جدًا هي سير الدينامو فهو متصل بطرمبة المياة وعند انقطاعة تتوقف طرمبة المياه، ما يجعل المحرك يصل لدرجات حرارة عالية ويتلف.

و من ابرز علامات تلف السيور هو اصدارها لصوت صفير عند التشغيل و لتتجنب انقطاعها قم بتغييرها بشكل دوري و قبل انقطاعها وحدوث تلفيات في المحرك.
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