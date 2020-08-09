السر وراء عدم انخفاض الزجاج الخلفي للسيارات

عدم انخفاض الزجاج الخلفي للسيارات حتي للنهاية، فتكثر الشائعات في هذا التساؤل فالبعض يعتقد إنه بسبب حماية الأطفال في الخلف والبعض الأخر يعتقد أنه بسبب ديناميكية الهواء علي الطرقات عند فتح النوافذ. الكثير من قائدي السيارات يتسائلون عن اسباب





وأجاب الخبراء علي هذا التساؤل وقالوا أن السبب الأساسي في إعطاء مساحة أكبر للعجلات الخلفية لذلك يتم اقتطاعها من مساحة استيعاب الزجاج الخلفي.





ويزداد الامر في السيارات الكبيرة لأنه كلما زاد حجم السيارة فيزيد حجم المساحة المخصصة للعجلات، لذا كان من الضروري تنفيذ هذا التصميم والحرص علي عدم هبوط الزجاج الخلفي لتوفير مساحة أكبر لأحتواء العجلات الخلفية.



