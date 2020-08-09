السر وراء عدم انخفاض الزجاج الخلفي للسيارات

الكثير من قائدي السيارات يتسائلون عن اسباب عدم انخفاض الزجاج الخلفي للسيارات حتي للنهاية، فتكثر الشائعات في هذا التساؤل فالبعض يعتقد إنه بسبب حماية الأطفال في الخلف والبعض الأخر يعتقد أنه بسبب ديناميكية الهواء علي الطرقات عند فتح النوافذ.
وأجاب الخبراء علي هذا التساؤل وقالوا أن السبب الأساسي في إعطاء مساحة أكبر للعجلات الخلفية لذلك يتم اقتطاعها من مساحة استيعاب الزجاج الخلفي.
ويزداد الامر في السيارات الكبيرة لأنه كلما زاد حجم السيارة فيزيد حجم المساحة المخصصة للعجلات، لذا كان من الضروري تنفيذ هذا التصميم والحرص علي عدم هبوط الزجاج الخلفي لتوفير مساحة أكبر لأحتواء العجلات الخلفية.
وقال الخبراء أيضا أن هذا التصميم يعطي شكل جمالي للسيارة، ويحمي الأطفال ولكن بالرغم من ذلك توجد بعض طرازات السيارات تتيح فتح النوافذ الخلفية للنهاية ومنها جيب شيروكي، وبعض طرازات دودج ويوجد بعض السائقين يفضلون هذا التصميم ايضا ويصفونه بالمريح لأنه يعطي مساحة اكبر للراكب الخلفي.