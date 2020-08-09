نصائح هامة لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

أشياء تزيد استهلاك الوقود في السيارة تجنبها :

-تجاهل مواعيد الصيانة يزيد استهلاك الوقود بنسبة 40%

- التكييف يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 30%

- عدم ضبط ضغط الاطارات بشكل سليم السيارة يستهلك 50% من الوقود

- صيانة حساس الهواء يحسن من استهلاك الوقود بنسبة 40% علي الاقل

-قيادة السيارة بسرعة اكبر من 100 كم في الساعة يزيد ستهلاك الوقود بنسبة 35%

-القيادة بسرعة اقل من 100 كم في الساعة يحسن استهلاكك للوقود بنسبة 10% علي الاقل

-كل 50 كيلو في السيارة يزيد استهلاك الوقود بنسبة 5 %

- لزوجة الزيت الزائدة الزيت تزيد استهلاك الوقود بنسبة 5%