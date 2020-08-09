نصائح هامة لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

الكثير من قائدي السيارت يسعى إلى إيجاد طرق لخفض استهلاك البنزين في السيارة ، لتوفير النفقات التي تهدر الوقود خصوصا بعد ارتفاع اسعار البترول عالميا .
وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح التي من شأنها توفير استهلاك الوقود في السيارة لان ارتفاع استهلاك البنزين احيانا يكون بسبب سلوك خاطئ يرتكبة قائد السيارة .
-تجاهل مواعيد الصيانة يزيد استهلاك الوقود بنسبة 40%
- التكييف يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 30%
- عدم ضبط ضغط الاطارات بشكل سليم السيارة يستهلك 50% من الوقود
- صيانة حساس الهواء يحسن من استهلاك الوقود بنسبة 40% علي الاقل
-قيادة السيارة بسرعة اكبر من 100 كم في الساعة يزيد ستهلاك الوقود بنسبة 35%
-القيادة بسرعة اقل من 100 كم في الساعة يحسن استهلاكك للوقود بنسبة 10% علي الاقل
-كل 50 كيلو في السيارة يزيد استهلاك الوقود بنسبة 5 %
- لزوجة الزيت الزائدة الزيت تزيد استهلاك الوقود بنسبة 5%