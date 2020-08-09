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سيارات

نصائح هامة لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:01 ص
نصائح هامة لتقليل
نصائح هامة لتقليل استهلاك البنزين في السيارة
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اشرف عطية
 الكثير من قائدي السيارت يسعى إلى إيجاد طرق لخفض استهلاك البنزين في السيارة ، لتوفير النفقات التي تهدر الوقود خصوصا بعد ارتفاع اسعار البترول عالميا .

وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح التي من شأنها توفير استهلاك الوقود في السيارة لان ارتفاع استهلاك البنزين احيانا يكون بسبب سلوك خاطئ يرتكبة قائد السيارة . 

أشياء تزيد استهلاك الوقود في السيارة تجنبها : 

-تجاهل مواعيد الصيانة يزيد استهلاك الوقود بنسبة 40%

- التكييف يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 30%

- عدم ضبط ضغط الاطارات بشكل سليم السيارة يستهلك 50% من الوقود

- صيانة حساس الهواء يحسن من استهلاك الوقود بنسبة 40% علي الاقل

-قيادة السيارة بسرعة اكبر من 100 كم في الساعة يزيد ستهلاك الوقود بنسبة 35%

-القيادة بسرعة اقل من 100 كم في الساعة يحسن استهلاكك للوقود بنسبة 10% علي الاقل

-كل 50 كيلو في السيارة يزيد استهلاك الوقود بنسبة 5 %

- لزوجة الزيت الزائدة الزيت تزيد استهلاك الوقود بنسبة 5%
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