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سيارات

علامات تنذر ببنزين مغشوش في سيارتك وكيف تتغلب علي مشاكله

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:03 ص
ببنزين مغشوش في
ببنزين مغشوش في سيارتك
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اشرف عطية
يهتم قائد السيارة بإمداد سيارتة بكل ما هو جيد سواء زيت المحرك او ماء التبريد او البنزين و يوجد يعض الاماكن التي تبيع بنزين مغشوش او مزود بالمارة و هو ما يضر السيارة ، ويحدث ذلك الأمر بسبب تسرب المياه إلى خزانات محطات الوقود، وهو ما يسبب العديد من الأعطال للسيارة قد تصل إلى حد توقف السيارة بالكامل و تعطل محركها و امتناعة عن العمل .

وفي هذا السياق سنطرح عليك علامات اختلاط البنزين بالمياه، وتوضيح كيفية التخلص من هذه المشكلة بأقل الخسائر لتحافظ علي سيارتك من الاضرار التي قد تصيبها بسبب هذا الامر .

1- علامات اختلاط البنزين بالماء:

– عدم انتظام دورة الاحتراق في المحرك.

– ملاحظة تقطع في سير السيارة.

– توقف تشغيل المحرك تمامًا.

– انتشار الثقوب في خزان الوقود نتيجة لتكون الصدأ به.

– تكون الصدأ داخل المحرك، وانخفاض كفاءة عمله، بالإضافة إلى قصر عمره الافتراضي.


2- كيفية التخلص من المشكلة:

-عند التأكد من اختلاط البنزين بالمياه قم بإيقاف السيارة فورًا، ومن ثم اسحب السيارة نحو أقرب ورشة لفحص السيارات.

– قم بفك خزان الوقود وتخلص من البنزين المخلوط، ثم قم بتنظيفه.

– قم بتغيير فلتر البنزين ونظف أنابيب دورة البنزين باستخدام الهواء المضغوط.

– للتخلص من الشوائب داخل خزان الوقود، يمكن ضخ بنزين 95 لتنظيف أكثر شمولية ولو كانت الإضافة تقتصر على 10 أو 15 لتر فقط و لكن الافضل ان تداوم علية لتضمن كفائة المحرك و طوال عمرة الافتراضي .
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