علامات تنذر ببنزين مغشوش في سيارتك وكيف تتغلب علي مشاكله

يهتم قائد السيارة بإمداد سيارتة بكل ما هو جيد سواء زيت المحرك او ماء التبريد او البنزين و يوجد يعض الاماكن التي تبيع بنزين مغشوش او مزود بالمارة و هو ما يضر السيارة ، ويحدث ذلك الأمر بسبب تسرب المياه إلى خزانات محطات الوقود، وهو ما يسبب العديد من الأعطال للسيارة قد تصل إلى حد توقف السيارة بالكامل و تعطل محركها و امتناعة عن العمل .
وفي هذا السياق سنطرح عليك علامات اختلاط البنزين بالمياه، وتوضيح كيفية التخلص من هذه المشكلة بأقل الخسائر لتحافظ علي سيارتك من الاضرار التي قد تصيبها بسبب هذا الامر .
1- علامات اختلاط البنزين بالماء:
– عدم انتظام دورة الاحتراق في المحرك.
– ملاحظة تقطع في سير السيارة.
– توقف تشغيل المحرك تمامًا.
– انتشار الثقوب في خزان الوقود نتيجة لتكون الصدأ به.
– تكون الصدأ داخل المحرك، وانخفاض كفاءة عمله، بالإضافة إلى قصر عمره الافتراضي.
2- كيفية التخلص من المشكلة:
-عند التأكد من اختلاط البنزين بالمياه قم بإيقاف السيارة فورًا، ومن ثم اسحب السيارة نحو أقرب ورشة لفحص السيارات.
– قم بفك خزان الوقود وتخلص من البنزين المخلوط، ثم قم بتنظيفه.
– قم بتغيير فلتر البنزين ونظف أنابيب دورة البنزين باستخدام الهواء المضغوط.
– للتخلص من الشوائب داخل خزان الوقود، يمكن ضخ بنزين 95 لتنظيف أكثر شمولية ولو كانت الإضافة تقتصر على 10 أو 15 لتر فقط و لكن الافضل ان تداوم علية لتضمن كفائة المحرك و طوال عمرة الافتراضي .