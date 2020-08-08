علامات تنذر ببنزين مغشوش في سيارتك وكيف تتغلب علي مشاكله

يهتم قائد السيارة بإمداد سيارتة بكل ما هو جيد سواء زيت المحرك او ماء التبريد او البنزين و يوجد يعض الاماكن التي تبيع بنزين مغشوش او مزود بالمارة و هو ما يضر السيارة ، ويحدث ذلك الأمر بسبب تسرب المياه إلى خزانات محطات الوقود، وهو ما يسبب العديد من الأعطال للسيارة قد تصل إلى حد توقف السيارة بالكامل و تعطل محركها و امتناعة عن العمل .





وفي هذا السياق سنطرح عليك علامات اختلاط البنزين بالمياه، وتوضيح كيفية التخلص من هذه المشكلة بأقل الخسائر لتحافظ علي سيارتك من الاضرار التي قد تصيبها بسبب هذا الامر .





1- علامات اختلاط البنزين بالماء:





– عدم انتظام دورة الاحتراق في المحرك.





– ملاحظة تقطع في سير السيارة.





– توقف تشغيل المحرك تمامًا.





– انتشار الثقوب في خزان الوقود نتيجة لتكون الصدأ به.





– تكون الصدأ داخل المحرك، وانخفاض كفاءة عمله، بالإضافة إلى قصر عمره الافتراضي.









2- كيفية التخلص من المشكلة:





-عند التأكد من اختلاط البنزين بالمياه قم بإيقاف السيارة فورًا، ومن ثم اسحب السيارة نحو أقرب ورشة لفحص السيارات.





– قم بفك خزان الوقود وتخلص من البنزين المخلوط، ثم قم بتنظيفه.





– قم بتغيير فلتر البنزين ونظف أنابيب دورة البنزين باستخدام الهواء المضغوط.



