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سيارات

بتصميم خيالي.. كيا تطرح سونيت 2021 kia sonet.. فيديو وصور

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:00 ص
كيا سونيت 2021 kia
كيا سونيت 2021 kia sonet
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اشرف عطية
قام العملاق الكوري لصناعة السيارت بتدشين السيارة كيا سونيت 2021 kia sonet، وهي من فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، والتي ستنطلق في الهند أولًا خلال أشهر ثم للأسواق العالمية بعد ذلك.


Kia Motors launches new Sonet SUV in India: Details here


تأتي السيارة كيا سونيت 2021 kia sonet بمحرك سمارت ستريم 1.2 لتر 4 سلندر بالتنفس الطبيعي وآخر 1.0 لتر تيربو 3 سلندر، وثالث 1.5 لتر تيربو ديزل، مع ناقل يدوي 5 أو 6 سرعات، وناقل من سبع سرعات دبل كلتش.



Kia Sonet Reviews - (MUST READ) 27 Sonet User Reviews


كيا سونيت 2021 kia sonet تتميز بمقدمة تايجر فيس الشهيرة لكيا ومصابيح أمامية LED بتصميم لافت ومصابيح خلفية LED كذلك، وجنوط 16 إنش وتصميم فريد من نوعه لعمود C وزجاج خلفي ملتف بالأركان، مما يضفي عليها روح الفخامة.


سعر ومواصفات كيا سونيت 2020 - مباشر بلس


تأتي السيارة كيا سونيت 2021 kia sonet من الداخل بلوحة لمسية مركزية 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية مع لوحة عدادات رقمية 4.2 إنش ومقود متعدد الوظائف، كما صرحت كيا بأن الداخلية حصلت على "مواد عالية الجودة في كل مكان".


سونيت" سيارة جديدة من كيا - الحدث الاقتصادى


السيارة كيا سونيت 2021 kia sonet بها مساحة رحبة ومريحة لجميع الركاب، وتدعم السيارة التحديثات عبر الهواء ونظام سمعي BOSE بسبعة مكبرات صوت، وإمكانية تهوية المقاعد الأمامية وشحن لاسلكي للجوال.
بتصميم خيالي.. كيا تطرح سونيت 2021 kia sonet.. فيديو وصور
بتصميم خيالي.. كيا تطرح سونيت 2021 kia sonet.. فيديو وصور
بتصميم خيالي.. كيا تطرح سونيت 2021 kia sonet.. فيديو وصور
بتصميم خيالي.. كيا تطرح سونيت 2021 kia sonet.. فيديو وصور
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