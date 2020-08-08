بتصميم خيالي.. كيا تطرح سونيت 2021 kia sonet.. فيديو وصور

كيا سونيت 2021 kia sonet ، وهي من فئة قام العملاق الكوري لصناعة السيارت بتدشين السيارة، وهي من فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، والتي ستنطلق في الهند أولًا خلال أشهر ثم للأسواق العالمية بعد ذلك.















كيا سونيت 2021 kia sonet بمحرك سمارت ستريم 1.2 لتر 4 سلندر بالتنفس الطبيعي وآخر 1.0 لتر تيربو 3 سلندر، وثالث 1.5 لتر تيربو ديزل، مع ناقل يدوي 5 أو 6 سرعات، وناقل من سبع سرعات دبل كلتش. تأتي السيارة بمحرك سمارت ستريم 1.2 لتر 4 سلندر بالتنفس الطبيعي وآخر 1.0 لتر تيربو 3 سلندر، وثالث 1.5 لتر تيربو ديزل، مع ناقل يدوي 5 أو 6 سرعات، وناقل من سبع سرعات دبل كلتش.

















كيا سونيت 2021 kia sonet تتميز بمقدمة تايجر فيس الشهيرة لكيا ومصابيح أمامية LED بتصميم لافت ومصابيح خلفية LED كذلك، وجنوط 16 إنش وتصميم فريد من نوعه لعمود C وزجاج خلفي ملتف بالأركان، مما يضفي عليها روح الفخامة.

















تأتي السيارة كيا سونيت 2021 kia sonet من الداخل بلوحة لمسية مركزية 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية مع لوحة عدادات رقمية 4.2 إنش ومقود متعدد الوظائف، كما صرحت كيا بأن الداخلية حصلت على "مواد عالية الجودة في كل مكان".

















