تعرف علي سبب وجود مؤشر سرعة غير حقيقي في عداد السيارة

يتسائل الكثير من قائدي السيارات عن سبب وضع سرعات غير حقيقية في عداد السرعة لبعض السيارات فمثلا توجد لبعض السيارات الهاتشباك الصغيرة ذات قوة لا تتعدى 100 حصان والتي من المفترض أن لا تتخطى سرعتها الفعلية 170 كم/س، تمتلك عداد سرعة يصل الي 220 كم في الساعة.







في هذا السياق أجاب خبراء السيارات بأن 80% من السيارات التي تسير على الطرقات لن تتمكن من الوصول إلى سرعة أعلى من 170 كيلو متر في الساعة.





وأوضح الخبراء أن هذا الأمر يعود إلى عدة أسباب، ومنها حب الأشخاص القيادة على السرعات العالية، لذلك تبيع شركات السيارات لقائد السيارة العائلية وهم أن سيارته تمتلك سرعات كبيرة وأنه يستطيع القيادة بهذه السرعة، وهو ما يفيد في تسويق الشركات لسياراتها وتحقيق مبيعات أكبر.





وأضاف الخبراء أن كثير من الأشخاص يعتقدون عند شراء سيارة جديدة أنه كلما ارتفعت سرعة السيارة فإن هذا يدل على أنها تمتلك محرك أقوى من نظيرتها، ما يجعل قرار شراؤها أسهل، حتى في حالة عدم نية أي من هؤلاء السائقين القيادة بما يتعدى 150 كم/س.



