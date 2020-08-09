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سيارات

أصوات عند صدورها من سيارتك توقف فورا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:01 ص
اصوات عند صدورها
اصوات عند صدورها من سيارتك توقف فورا
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اشرف عطية

 تتعرض السيارات إلى بعض المشاكل بمرور الزمن، وتوجد بعض المؤشرات التي تنزر بوجود اعطال و منها صدور أصوات غير طبيعية  من عدد من الأجزاء داخل السيارة


وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع لبيان هذة الاصوات و علي ماذا يشير سماعها في السيارة


 صدور صوت من المحرك

من مؤشرات عطل المحرك هو صدور صوت غير اعتيادي، و هذا الصوت قد يكون بسبب نقص الزيت أو مشكلة في غرفة الاحتراق الداخلىة أو بسبب ارتفاع درجة حرارتة .


 صدور صوت من المكابح


الفرامل من اهم الأجزاء التي تحافظ على السيارة، ومن مؤشرات تعرضها للمشاكل هو صدور صوت احتكاك حديد عند الضغط على المكابح، وهو ما يدل على تلف تيل المكابح أو تعرض الطنبورة للاعوجاج.


 صدور صوت من الكاوتش


عند تعرض الكاوتش للمشاكل أو التلف فإنها تصدر أصوات غريبة أثناء السير، كما أنه في حال عدم ضبط الزوايا أو وجود مشكلة في علبة الدركسيون  فإنه سيصدر أصوات مزعجة من الكاوتشات و يجب الذهاب فورا للكشف عن السيارة .

 

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