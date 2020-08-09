نصائح للحفاظ على السيارة عند ركنها فترة طويلة

وهو ما يعرض السيارة للأصابة بالأعطال بسبب عدم الاستخدام و في هذا السياق نعرض عليكم بعض النصائح التي يجب اتباعها عند ركن السيارة لفترة طويلة . يضطر بعض مالكي السيارات الي ركن سياراتهم لفترة طويلة





ينصح الخبراء بضرورة نزع البطارية من السيارة خلال ركنها لفترة طويلة و في حالة بقائها يجب علي قائد السيارة ان يقوم بتشغيل السيارة لعدة دقائق اسبوعيا لتجنب تلفها .





وشدد الخراء ايضا علي زيت المحرك لانة يفقد خواصه ولزوجته، لذلك يًجب تشغيل المحرك لفترات و استبدال الزيت في حالة تقادمة للحفاظ علي المحرك .





الإطارات تفقد ضغط الهواء داخلها مما يؤدي الي تلفها، لذلك يجب فحص الاطارات بشكل دوري و ضبط ضغط الهواء داخلها او فكها و رفع السيارة في حالة المدد الطويلة التي تتعدي عام .









ركن السيارة لوقت طويل يجعل الاوساخ و الاتربة تتراكم عليها ،الامر الذي يتلف الطلاء لذا يجب الحفاظ علي السيارة من الاتربة و غسيلها بشكل دوري و استخدام غطاء لها في حالة ركنها في الشارع لتحافظ عليها .







