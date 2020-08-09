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سيارات

نصائح للحفاظ على السيارة عند ركنها فترة طويلة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:32 م
نصائح للحفاظ علي
نصائح للحفاظ علي السيارة عند ركنها فترة طويلة
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اشرف عطية
يضطر بعض مالكي السيارات الي ركن سياراتهم لفترة طويلة وهو ما يعرض السيارة للأصابة بالأعطال بسبب عدم الاستخدام و في هذا السياق نعرض عليكم بعض النصائح التي يجب اتباعها عند ركن السيارة لفترة طويلة . 

ينصح الخبراء بضرورة نزع البطارية من السيارة خلال ركنها لفترة طويلة و في حالة بقائها يجب علي قائد السيارة ان يقوم بتشغيل السيارة لعدة دقائق اسبوعيا لتجنب تلفها . 

وشدد الخراء ايضا علي زيت المحرك لانة يفقد خواصه ولزوجته، لذلك يًجب تشغيل المحرك لفترات و استبدال الزيت في حالة تقادمة للحفاظ علي المحرك . 

الإطارات تفقد ضغط الهواء داخلها مما يؤدي الي تلفها، لذلك يجب فحص الاطارات بشكل دوري و ضبط ضغط الهواء داخلها او فكها و رفع السيارة في حالة المدد الطويلة التي تتعدي عام . 


ركن السيارة لوقت طويل يجعل الاوساخ و الاتربة تتراكم عليها ،الامر الذي يتلف الطلاء لذا يجب الحفاظ علي السيارة من الاتربة و غسيلها بشكل دوري و استخدام غطاء لها في حالة ركنها في الشارع لتحافظ عليها . 


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