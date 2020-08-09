أشياء عليك التفكير بها قبل شراء سيارة جديدة

الكثير من الاشخاص يفكرون في شراء سيارة جديدة و هو قرار ليس بسهل خصوصا في ظل تفاوت الاسعار و اختلاف الماركات و الموديلات المختلفة و في هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح التي يجب اتباعها قبل شراء سيارة جديدة .





لا تبحث في ماركة واحدة للسيارة و ابحث في الكثير من الماركات نظرًا للعدد الكبير من الطرازات المتاحة فلا تحصر نفسك في موديل واحد خصوصا انة توجد العديد من الاخيارات المتاحة التي تناسب كل الازواق .





تذكر جيدا احتياجاتك التي ستشتري السيارة من اجلها سواء للعمل او للأستخدام الشخصي او للأستخدام العائلي فكل احتياج ولة السيارة المناسبة فحاول أن يكون اختيارك للسيارة مناسبًا لاحتياجاتك، لانها ستستمر معك لوقت طويل و ان كانت لا تلبي احتياجاتك ستمل منها .





لا تعتمد علي معرض او موزع واحد فتتفاوت الاسعار من موزع لأخر و انت في هذا الوقت تحتاج لتوفير النفقات قدر المستطاع فتوجة للتاجر الارخص او توجة للوكيل بشكل مباشر .

النفقات الشهرية من العوامل الواجب اخذها في الاعتبار فلا تشتري سيارة تتطلب مصاريف تشغيل باهظة و ابتعد قدر المستطاع عن السيارات النادرة لأنها سترهقف في صياناتها و مصاريف تشغيلها .