أبرزها الكاسيت ومشغل الأسطوانات.. أشياء مهمة تتخلى عن تصنيعها شركات السيارات العالمية

اصبحت شركات السيارات في وفتنا الحالي تسعي لتقديم افضل الاجهزة و التقنيات في السيارات لتكون أكثر تميزًا في جلب العملاء و لكن هذة التقنيات قد لا تتناسب مع الكثير من قائدي السيارات





مغظم السائقين يفضلون اشياء اخري اكثر شعبية في مجال السيارات و منها الفتيس المانيوال و الكاسيت التقليدي و في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع.









علي الزغم من ان معظم السائقين يفضلون قيادة سيارة بفتيس مانيوال الا انة أصبح من النادر أن يتم تزويد السيارات الحديثة بة، و اصبحت جميع السيارات تعتمد الفتيس الاوتوماتيك لأن البعض يفضلة لسولة التعامل معة اثناء القيادة.









الكثير من محبي السيارات يفضلون العدادت التقليدية لمتعتها في عرض السرعات المختلفة اثناء القيادة الان انة اصبحت الشركات الان تعتمد علي العداد الديجيتال و قد بدأ ظهورها في الثمانينات،و كانت بدائية و فشلت جينها، ولكن تم تطويرها من جديد و اصبحت تعتمد عليها شركات السيارات.









و ايضا تم الاستغناء عن مشغل الاسطوانات واستبدالة بأنظمة ترفيه تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، لأن بعض السائقين يستخدمون تلك الأنظمة للحصول و هو امر مزعج بالنسبة للكثير فهم يفضلون الكاسيت ومشغل الاسطوانات.