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محافظات

في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ.. تأخر فتح 19 لجنة بالشرقية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:15 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كل الجهات المختصة والمعنية، لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020م والمقرر إجراؤها اليوم وغدًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.


بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة وعلي الصناديلي السكرتير العام المساعد والعقيد رضا حسيني المستشار العسكري للمحافظة ورمصان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات الأمنية والشرطية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.


تابع المحافظ من خلال غرفة العمليات سير عملية الانتخابات في اليوم الأول والاطمئنان على جاهزية المقار واللجان والتأكد من تواجد جميع القضاه والمستشارين في اللجان الخاصة بهم.


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أكد محافظ الشرقية أنه تم فتح جميع اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم ما عدا 19 لجنة بمراكز (فاقوس – أبو كبير – الحسينية – بلبيس – كفر صقر – مشتول السوق – الإبراهيمية – أولاد صقر) بسبب تأخر وصول السادة المستشارين لمقار اللجان الانتخابية.


أشار محافظ الشرقية إلى بدء توافد المواطنين الذين لهم حق التصويت على اللجان للإدلاء بأصواتهم ومن المتوقع زيادتهم على مدار اليوم  موضحًا  أنه تم تيسير الأمور على المواطنين الناخبين خاصة ذوي الهمم وكبار السن وتزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين ذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الإنتخابات وإنشاء مظلات لحماية الناخبين من أشعة الشمس.


يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في إنتخابات مجلس الشيوخ 4 ملايين و407 آلاف و747 ناخب ونخبة أمام 996 مركزا انتخابيا يتسع لـ 1163 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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