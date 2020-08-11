لاستقبال قرابة 5 ملايين ناخب في ماراثون الشيوخ.. تجهيز 1163 لجنة بالشرقية

تستعد محافظة الشرقية بعد قليل لإستقبال 4 ملايين و407 الاف و747 ناخبا وناخبة في 1163 لجنة فرعية و996 لجنة مركزية علي مستوي المحافظة للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات مجلس الشيوخ.





و يتنافس 47 مرشحا على المقاعد الفردية وقائمة من أجل مصر هي القائمة الوحيدة وسط حراك إنتخابي ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.





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الانتهاء من استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ في الشرقية





وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة إنتهت من كل الإستعدادات اللازمة لإنتخابات مجلس الشيوخ ، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسيه بالديوان العام على تواصل دائم ومستمر بغرف العمليات الفرعيه المشكلة بكل مركز ومدينة لتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تُعيق سير العملية الإنتخابية والعمل علي تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين للمشاركة في الإنتخابات والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع لإستكمال الحياه النيابيه وتعزيز وترسيخ قيم الديمقراطيه و المشاركه في بناء الوطن .

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من تطبيق كافه الإجراءات الاحترازيه والوقائيه وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحه وسلامه الجميع و تحقيق اعلى درجات السلامه والأمان اثناء سير العمليه الإنتخابيه ، وكذلك متابعه مواعيد فتح وغلق اللجان لإستقبال الناخبين ورصد معدلات التصويت اليومية ساعة بساعة.

وطالب المحافظ أعضاء الغرفه بالتواصل الدائم والمستمر مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحليه القرويه للتأكد من إنتهاء كافة التجهيزات والترتيبات اللازمة لإجراء العمليه الإنتخابيه وتذليل كافه المشاكل والمعوقات ليتمكن المواطنون من الإدلاء بأصواتهم في سهوله ويسر.





وأعلن محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من تجهيز ونظافة ورش وتعقيم جميع اللجان والمناطق المحيطة بها ،وغرف العمليات المركزية والفرعية وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها إستعدادًا لإنطلاق ماراثون إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ غدًا والمستمر على مدار يومين 11 ، 12 أغسطس الجارى.





وأوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى والطوارئ بقطاعات (الصحة – الإسعاف - الحماية المدنية ) مع عدم السماح بأي أجازات خلال فترة الإنتخابات وإستمرار حملات رش وتعقيم جميع المقرات والمراكز من الداخل والخارج، مع مواصلة تلك الحملات بصفة دورية مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء الوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين لإتمام العرس الديمقراطى بحيادية وشفافية.

أشار المحافظ إلى أهمية المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيبًا بجموع المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الإقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي

ومن جانبه فقد أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عن تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمديرية لتعمل علي مدار الساعة خلال أيام إنتخابات مجلس الشيوخ مشيرًا إلى رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفي وإدارة صحية، والتأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين وعمل الصيانة الدورية لها وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والاطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

وأكد وكيل وزارة الصحة علي مديرة الصيدلة والتموين الدوائي بالمديرية وضع جدول نوبتجيات بمخازن الإمداد الدوائي لصرف أي نواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء فترة العيد , وتكليف مدير عام الطب العلاجي ومدير المستشفيات، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالتنسيق مع الشركات الموردة للأكسجين السائل لتوفير المخزون الإستراتيجي منها بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكيد علي مسئولة بنوك الدم بالتنسيق مع مديرة المركز الإقليمي لبنوك الدم بالأحرار لتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع المنافذ، ، والتأكيد على مدير عام الطب الوقائي بتوافر الطعوم والأمصال بجميع المنافذ، لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الانتخابات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تكليف إدارتي ( مكافحة الأمراض المتوطنة - ناقلات الأمراض) بتطهير وتعقيم جميع المقار الإنتخابية بنطاق المحافظة، والبالغ عددهم ١١٦٣ لجنة فرعية، ٩٩٦ لجنة مركزية، وتكليف فرق طبية للتواجد داخل اللجان الانتخابية، كما تم التأكيد علي مديري الإدارات الصحية والمستشفيات بعمل الصيانة الدورية للمولدات الكهربائية، ومخازن الطعوم والأمصال، والمرور المكثف عليها خلال يومي الإنتخابات سواء من الجهاز الإشرافي أو المراقبين الصحيين، وفنيين الصيانة، مؤكدًا على زيادة القوى البشرية بالأقسام الحرجة بالنوبتجيات بالمستشفيات الحكومية للتعامل مع الحالات الحرجة والعاجلة مشددًا على الإدارة العامة للطب العلاجي وإدارة الرعاية الأولية والوقائي العمل على مدار الساعة وإستمرار عمل غرفة الطوارئ بالمديرية وتجهيز فرق الإنتشار السريع، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة بالمديرية.

ونوه وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية لتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة علي الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن تحسبًا لأي أحداث طارئة.