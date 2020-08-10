الانتهاء من استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ في الشرقية

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه أعمال غرفه العمليات الرئيسيه بالديوان العام والمُشكلة لمتابعه سير إنتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 والمقرر إنطلاقها غدا الثلاثاء وتستمر علي مدار يومين.





في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام وأعضاء الغرفه وممثلي الجهات المعنية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.





أكد محافظ الشرقية أن المحافظة إنتهت من كافة الإستعدادات اللازمة لإنتخابات مجلس الشيوخ ، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على تواصل دائم ومستمر بغرف العمليات الفرعية المشكلة بكل مركز ومدينة لتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تُعيق سير العملية الإنتخابية والعمل علي تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين للمشاركة في الإنتخابات والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع لإستكمال الحياة النيابية وتعزيز وترسيخ قيم الديمقراطية و المشاركة في بناء الوطن .





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كما شدد المحافظ على ضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة الجميع و تحقيق اعلى درجات السلامة والأمان اثناء سير العملية الإنتخابية ، وكذلك متابعة مواعيد فتح وغلق اللجان لإستقبال الناخبين ورصد معدلات التصويت اليومية ساعة بساعة.





طالب المحافظ أعضاء الغرفه بالتواصل الدائم والمستمر مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية للتأكد من إنتهاء كافة التجهيزات والترتيبات اللازمة لإجراء العملية الإنتخابية وتذليل كافه المشاكل والمعوقات ليتمكن المواطنون من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.





ناشد المحافظ المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات والظهور بمظهر حضاري ومشرف للمحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ 4 ملايين و 407 الف و 747 ناخبا ونخبة لهم حق التصويت والمشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ للإدلاء بأصواتهم أمام 996 مركزا إنتخابيا يتسع لـ 1163 لجنة فرعية.