صوت يملأ القلوب سكينة.. «صدى البلد» يُكرّم النابغة الأزهرية نور محروس

في لفتة تقديرية للمواهب القرآنية الشابة، واحتفاءً بالأصوات التي تحمل نور كتاب الله، كرّم موقع صدى البلد النابغة الأزهرية نور محروس، التي استطاعت أن تخطف الأنظار بصوتها العذب وتلاوتها الخاشعة، لتصبح نموذجًا مشرفًا لجيل جديد يرتبط بالقرآن حفظًا وتدبرًا وأداءً مميزًا.

وأعربت نور محروس عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنها تسعى جاهدة إلى حفظ القرآن الكريم كاملًا بالقراءات العشر، مشيرة إلى أنها تدرس حاليًا في الصف الأول الثانوي الأزهري، وأن والدها وجدها وأسرتها يحرصون على دعمها وتشجيعها بشكل مُستمر في رحلتها مع كتاب الله.

وأضافت القارئة نور محروس، خلال الندوة التي أجراها الإعلامي محمد صبري، رئيس القسم الديني بصدى البلد، أنها تلتزم بمراجعة جزأين يوميًا من القرآن الكريم، موضحة أن حفظ القرآن غيّر حياتها للأفضل، ومنحها شعورًا بالراحة النفسية والهدوء والسكينة، وكان سببًا رئيسيًا في انتشار فيديوهاتها وحب الناس لها.

وأكدت حبها لتلاوات الشيخ محمد صديق المنشاوي، مشيرة إلى أنها تحرص على تقليد صوته، إلى جانب قدرتها على محاكاة أصوات عدد من كبار القرّاء، من بينهم الشيخ نصر الدين طوبار.

وعن طموحاتها المستقبلية، أوضحت نور محروس، أنها تتمنى الالتحاق بكلية القرآن الكريم بعد الانتهاء من الثانوية الأزهرية، لمواصلة التعلم وتدبر معاني كتاب الله، وإتقان حفظه بمختلف القراءات.

وفيما يتعلق بالفيديو المتداول لها، والذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة أثناء تلاوتها للقرآن الكريم بحضور الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بـالأزهر الشريف وعضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، أوضحت أنها تراجع معه التلاوات بشكل مُستمر، حيث يقدم لها نصائح وتوجيهات تساعدها على التطور والتميز في مسيرتها القرآنية.