ليفربول يبحث عن بديل لـ محمد صلاح قبل نهاية الموسم

تشهد أروقة نادي ليفربول تحركات مكثفة خلال الفترة الحالية، من أجل التعاقد مع جناح هجومي مميز لتعويض رحيل النجم المصري محمد صلاح، الذي أعلن رسميًا مغادرته الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويأتي هذا القرار ليضع إدارة “الريدز” أمام تحدٍ كبير لتعويض أحد أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة.

وكان محمد صلاح قد كشف، عبر مقطع فيديو نشره مؤخرًا، عن قراره بالرحيل عن صفوف بطل الدوري الإنجليزي عقب نهاية الموسم، في خطوة مفاجئة لجماهير النادي. هذا الإعلان دفع إدارة ليفربول للتحرك سريعًا لتأمين بديل قادر على ملء الفراغ الفني الكبير الذي سيتركه اللاعب.

وبحسب تقارير صحفية، برز اسم اللاعب الشاب يان ديوماندي، نجم فريق لايبزيج الألماني، كأحد أبرز المرشحين للانضمام إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويُعد ديوماندي من المواهب الصاعدة بقوة في الكرة الأوروبية، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبرى.

أشارت التقارير إلى أن المدير الفني يورجن كلوب يدعم بقوة فكرة التعاقد مع ديوماندي، حيث يرى فيه الخيار المثالي لتعويض محمد صلاح على المدى الطويل، خاصة في ظل صغر سنه وإمكانياته الفنية الكبيرة.

من جانبه، أكد الصحفي الشهير بليتنبيرج أن ديوماندي يأتي ضمن أفضل ثلاثة خيارات على طاولة ليفربول، مشيرًا إلى وجود مفاوضات مكثفة خلف الكواليس مع عدة لاعبين. وفي الوقت نفسه، يتمسك نادي لايبزيج بالحصول على مقابل مالي ضخم يُقدر بحوالي 100 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل لاعبه البالغ من العمر 19 عامًا.