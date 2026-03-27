إنتر ميامي يدرس جديا ضم محمد صلاح إلى صفوف الفريق

كشف الإعلامي أمير هشام تصريحات نقلاً عن شبكة "TNT البريطانية" عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي.

وقالت شبكة "TNT البريطانية":"إنتر ميامي يدرس جديا التقدم بعرض لضم محمد صلاح الى

صفوف الفريق بعد قرار رحيله عن ليفربول".

علق المدرب الألماني يورجن كلوب علي رحيل النجم المصري محمد صلاح نادي ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

وقال كلوب في تصريحات لموقع "ذا أنفيلد راب" أن مسيرة صلاح تُعد قصة نجاح استثنائية، حيث تطور مستواه بشكل ملحوظ موسمًا بعد الآخر، حتى أصبح أحد أبرز نجوم العالم، وركيزة أساسية في واحدة من أقوى الفترات التي عاشها ليفربول.

وأشاد كلوب بما قدمه صلاح خلال سنواته مع "الريدز"، مؤكدًا أنه واحد من أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص النادي، وأن الأرقام والإنجازات التي حققها ستكون صعبة التكرار في المستقبل.

وأوضح كلوب أنه تواصل مؤخرًا مع صلاح، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يجد سعادته إلا في تحقيق الانتصارات وتسجيل الأهداف، معربًا عن أمله في أن يحظى بوداع يليق به من الجماهير خلال مباراته الأخيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن رحيل صلاح سيترك فراغًا كبيرًا داخل الفريق، لكنه سيبقى دائمًا في ذاكرة جماهير ليفربول كأحد أبرز أساطيره، مع ترقب واسع لمعرفة خطوته المقبلة.