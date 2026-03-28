صفارات الإنذار تدوي في أرجاء البحرين.. وبيان هام لوزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار نظرًا لوجود خطر.

وقالت الداخلية البحرينية : نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، وعدم إشغال الطرق الرئيسية إلا عند الضرورة، حفاظًا على السلامة العامة.

وقالت الوزارة في بيانها " وسوف نوافيكم لاحقًا بمزيد من الإرشادات بما يحفظ أمن وسلامة الجميع.



وفي وقت لاحق ؛ نجحت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة حيث تم منذ بدء الاعتداء الغاشم اعتراض وتدمير 154 صاروخا و362 طائرة مسيرة.

وفي بيان لها؛ قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إنها تفخر بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة، وتعتز بهذه الكفاءة العملياتية المستمرة لحماية المملكة؛ إذ إنّ الأداء المشرف الذي يسطره هؤلاء الرجال يبعث على طمأنينة وثقة راسخة بأن سماء المملكة مصونةٌ بعون الله.

كما أهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بالجميع؛ بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.