الغندور يتوقع مواجهة قوية لمصر أمام إسبانيا بعد الفوز على السعودية

أشاد الإعلامي خالد الغندور بأداء منتخب مصر بعد فوزه الكبير على نظيره السعودي بنتيجة 0/4، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على ملعب الإنماء في جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "أداء جيد جدا أمام فريق كان سهل جدا في الملعب و ان شاء الله اشوف منتخب مصر امام اسبانيا بأداء جيد حتي لو خسرنا اللقاء"

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره الإسباني في مباراة ودية، المقرر انطلاقها مساء الثلاثاء المقبل، وتنقلها شبكة قنوات «أون سبورت»، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كاس العالم في المجموعة السابعة و التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك