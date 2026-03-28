سقوط قتلى وجرحى.. حزب الله يستدرج قوّة من جيش الاحتلال إلى كمين ناريّ

كشف حزب الله اللبناني انه استدرج قوّة من جيش الاحتلال إلى كمين ناريّ مُحكم بعد رصدها تتحرك عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة تتقدّم نزولا باتّجاه مجرى نهر الليطاني في منطقة بيدر النهر.

وقال الحزب اللبناني في بيان له: استهدفنا القوة المعادية بالأسلحة الصاروخيّة والقذائف المدفعيّة والمحلّقات الانقضاضيّة.

وبين حزب الله أن منطقة الكمين تحولت إلى بقعة قتل بعد سقوط عدد كبير من الخسائر في صفوف العدو الذي يعمل على سحب قتلاه وجرحاه تحت غطاء ناري ودخاني كثيف في منطقة بيدر الفقعاني.

وختم حزب الله بيانه : ما تزال عمليّة التصدّي مستمرّة حتّى لحظة صدور هذا البيان.