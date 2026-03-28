الكويت.. قوة الواجب تنجح في إسقاط طائرة مسيرة وطائرة درون

نجحت قوة الواجب الكويتية في إسقاط طائرة مسيرة وطائرة درون في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها.

جاء ذلك في تصريحات صادرة عن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي العميد الدكتور جدعان فاضل .



وبيّن المتحدث باسم الحرس الوطني أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة



كما دعا الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

وشدد على أن قوات الحرس الوطني بالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.