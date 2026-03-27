الكويت.. مسيرات تهاجم ميناء الشويخ

أفادت مؤسسة الموانئ الكويتية بأن ميناء الشويخ تعرض لهجوم بواسطة طائرات مسيرة معادية دون وقوع أي إصابات بشرية.



وكانت القوات المسلحة الكويتية رصدت خلال الـ (24) ساعة الماضية 20 صاروخاً باليستياً معادياً داخل المجال الجوي الكويتي، مشيرة إلى أنه تم اعتراض وتدمير (13) منها، فيما سقط (7) صواريخ خارج منطقة التهديد دون أن تشكّل أي خطر.



وبحسب التصريحات التي أدلى بها المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان فقد تم رصد (9) طائرات مسيّرة معادية، حيث تم تدمير (6) منها، واستهدفت (2) طائرة مسيّرة أحد خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى اندلاع حريق - يتم التعامل معه من قبل الفرق المختصة - دون تسجيل إصابات بشرية.

فيما سقطت طائرة مسيّرة واحدة خارج منطقة التهديد بحسب تصريحات المسؤول الكويتي .

كما تمكنت قوة من الحرس الوطني من تدمير طائرة مسيّرة و(5) طائرات (درون) ضمن مواقع المسؤولية في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات العسكرية.