قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الكويت.. مسيرات تهاجم ميناء الشويخ

طائرة مسيرة -أرشيفي
محمود نوفل

أفادت مؤسسة الموانئ الكويتية بأن ميناء الشويخ تعرض لهجوم بواسطة طائرات مسيرة معادية دون وقوع أي إصابات بشرية.


وكانت القوات المسلحة الكويتية رصدت خلال الـ (24) ساعة الماضية 20 صاروخاً باليستياً معادياً داخل المجال الجوي الكويتي، مشيرة إلى أنه تم اعتراض وتدمير (13) منها، فيما سقط (7) صواريخ خارج منطقة التهديد دون أن تشكّل أي خطر.


وبحسب التصريحات التي أدلى بها المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان فقد تم رصد (9) طائرات مسيّرة معادية، حيث تم تدمير (6) منها، واستهدفت (2) طائرة مسيّرة أحد خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى اندلاع حريق - يتم التعامل معه من قبل الفرق المختصة - دون تسجيل إصابات بشرية.

فيما سقطت طائرة مسيّرة واحدة خارج منطقة التهديد بحسب تصريحات المسؤول الكويتي .

كما تمكنت قوة من الحرس الوطني من تدمير طائرة مسيّرة و(5) طائرات (درون) ضمن مواقع المسؤولية في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات العسكرية.

الكويت ميناء الشويخ مؤسسة الموانئ الكويتية طائرات مسيرة القوات المسلحة الكويتية

