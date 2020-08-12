أحمد موسى يكشف السبب وراء منع الحبر الفسفوري في انتخابات الشيوخ

كشف الإعلامى أحمد موسى، عن سبب إلغاء استخدام الحبر الفسفوري خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وقال إنه تم منعه بسبب فيروس كورونا.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدي البلد" أن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين كانت تسأل عن منع الحبر فى هذه الانتخابات.

وعرض الإعلامى أحمد موسى، مقاطع فيديو قديم من انتخابات مجلس الشيوخ في 2012، وذلك في فترة انتخابات محمد مرسى.





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدي البلد" أن المواطنين المشاركين فى المقاعد الفردية لـ الانتخابات فى عهد مرسى كان 7.2 % من عدد الناخبين.





ولفت أحمد موسى، إلى أن المشاركين فى القوائم وصل فى هذه الانتخابات لـ 7.6%، وهي أقل نسب مشاركة فى الانتخابات.





وأشار أحمد موسى، إلى أن عدد الناخبين فى هذا التوقيت 25 مليون مواطن و المواطنين الذين ذهبوا مليون و 794 ألفا فقط منهم 50 ألف صوت باطل.





وأوضح أحمد موسى، أن المواطنين كان يجلسون ولا يعملون شيئاً داخل الانتخابات، مؤكدًا " كانوا بيهوو".