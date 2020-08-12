نيمار يضيع فرصة تسجيل الهدف الأول لـ باريس سان جيرمان أمام أتالانتا في دوري الأبطال

أضاع البرازيلي نيمار جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك أتالانتا في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.





نيمار انفرد بسبورتيلو حارس مرمى أتالانتا من نصف الملعب تقريبًا في هجمة مرتدة، لكنه سدد الكرة بشكل غريب خارج المرمى وكان ذلك في الدقيقة الرابعة من أحداث المباراة.



