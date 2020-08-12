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رياضة

نيمار يضيع فرصة تسجيل الهدف الأول لـ باريس سان جيرمان أمام أتالانتا في دوري الأبطال

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أضاع البرازيلي نيمار جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك أتالانتا في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

نيمار انفرد بسبورتيلو حارس مرمى أتالانتا من نصف الملعب تقريبًا في هجمة مرتدة، لكنه سدد الكرة بشكل غريب خارج المرمى وكان ذلك في الدقيقة الرابعة من أحداث المباراة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة أتالانتا كالآتي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: كيرير - كيمبمبي - تياجو سيلفا - بيرنات

خط الوسط: ماركينيوس - جايا - هيريرا

خط الهجوم: نيمار - بابلو سارابيا - ماورو إيكاردي.

ويلاقي الفائز من تلك المباراة في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني.
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