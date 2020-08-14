AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

غادة رجب تحيي ذكرى الأربعين لرجاء الجداوي.. عايشة معانا وجوانا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:57 ص
رجاء الجداوي وغادة
رجاء الجداوي وغادة رجب
Advertisements
محمد بدران
أحيت المطربة غادة رجب، الذكرى الأربعين للفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشرت غادة رجب صورة لها برفقة الفنانة الراحلة وعلقت قائلة "حقيقي مفتقدينك اوي وحشتينا ياروجا كلامك وخفه دمك وروحك وطلتك حيفضلوا عايشين معانا وحتفضلي عايشه معانا وجوانا.

ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة 44 يوما مع فيروس كورونا والذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة، داخل مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية.


شهد برومو فيلم "توام روحى" الذى طرحه المنتج أحمد السبكى ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوى ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها. 


وتظهر رجاء الجداوى فى الفيلم بشخصية مختلفة وجديدة، حيث تحاول كشف حقيقة حسن الراداد، والذى يعاني من بعض الأوهام. 





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غادة رجب تشارك جمهورها بصورة جديدة عبر انستجرام

مثال للأم الجدعة المشرفة المكافحة.. دنيا سمير غانم تنعي رجاء الجداوي

نجوم ينعون رجاء الجداوي.. عمرو دياب وهند صبري وأحمد السعدني أبرزهم

نجوم ينعون رجاء الجداوي.. عمرو دياب وهند صبري وأحمد السعدني أبرزهم

فراقك مؤلم وشخصية لن تتكرر.. كندة علوش تنعى الفنانة رجاء الجداوى

ولا أي كلام يوصف اللي أنا حاسة به.. غادة رجب تنعى رجاء الجداوي

ترشيحاتنا

بعد مصادرتها.. مسئولون يكشفون وجهة السفن المحملة بالنفط الإيراني

فيديوجراف .. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر يناهز الـ 82 عاما

الجزيرة الإماراتي أم بيراميدز .. علاقة مالك مانشستر سيتي بصفقة رمضان صبحي

الزمالك: من حقنا التفاوض لضم رمضان صبحي بعد انتهاء فترة إعارته للأهلي

استاد السلام فنكوش| مصطفى يونس: مرتضى منصور مختلف تماماَ عن أي رئيس ناد في مصر

وجهي مشوه.. سيدة تروي كواليس تعرضها للسرقة من سائق توك توك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم كامل من عائلتها.. حكاية ريم محمد مدرسة اللغة الفرنسية صباحًا وصاحبة مشروع «قهوة على الفحم» مساء

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16