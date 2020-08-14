غادة رجب تحيي ذكرى الأربعين لرجاء الجداوي.. عايشة معانا وجوانا

أحيت المطربة غادة رجب، الذكرى الأربعين للفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"





ونشرت غادة رجب صورة لها برفقة الفنانة الراحلة وعلقت قائلة "حقيقي مفتقدينك اوي وحشتينا ياروجا كلامك وخفه دمك وروحك وطلتك حيفضلوا عايشين معانا وحتفضلي عايشه معانا وجوانا.





ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة 44 يوما مع فيروس كورونا والذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة، داخل مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية.









شهد برومو فيلم "توام روحى" الذى طرحه المنتج أحمد السبكى ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوى ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.









وتظهر رجاء الجداوى فى الفيلم بشخصية مختلفة وجديدة، حيث تحاول كشف حقيقة حسن الراداد، والذى يعاني من بعض الأوهام.



















