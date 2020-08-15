تعرف على الأعداد المقرر قبولها بأقسام آداب حلوان

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن شروط قبول الطلاب للالتحاق بأقسام الكلية المختلفة، للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة ، ولا تقبل الكلية طلاب الثانوى الازهرى والدبلومات الفنية والمهنية .





تضم الكلية 18 قسما من الاقسام تتنوع بها شروط قبول الطلاب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة كما انه لكل قسم منهم الحق فى قبول عدد معين من الطلاب لا يمكن تجاوزه .













حيث قد اعلنت كلية الاداب بجامعة حلوان عن الاعداد المقرر قبولها بكافة الاقسام بالشعبتين الانتظام و الانتساب و قد بلغ العدد بمجمل الاقسام ٤٩٢٠ و يمكن ان يزيد بقليل ما يجعل الكلية تقبل هذا العام حوالى ٥٠٠٠ طالب من طلاب الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بكلية الاداب .





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و بالنسبة للاعداد المقرر قبولها بكل قسم فاهى كالتالى :









- اللغة العربية : يقبل هذا العام ٢٥٠ طالب انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب





- اللغة الانجليزية : ١٢٠ طالب انتظام فقط و لا يقبل طلاب الانتساب





- اللغة الفرنسية : ٧٠ طالب انتظام و ٧٠ طالب انتساب





- اللغات الشرقية ٣٥٠ طالب انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب





- اللغة العبرية : ٣٥٠ طالب انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب









- التاريخ : يقبل ٢٥٠ طالب انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب





- الجغرفيا : يقبل ٢٥٠ طالب انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب





- الفلسفة : يقبل ٢٥٠ طالب انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب





- الاجتماع : يقبل ٢٥٠ طالب انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب





- علم النفس : يقبل ٢٥٠ طالب انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب





-المكتبات و المعلومات : ١٠٠ طالب انتظام و ١٠٠ طالب انتساب





- الاثار و الحضارة : ٢٠٠ طالب انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب





- قسم المسرح : ٧٥ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب





- الاعلام : ٢٥٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب









-اللغة الالمانية : ٤٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب









-اللغة الايطالية : ٨٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب









- اللغة الاسبانية : ٨٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب









- اللغة الصينية : ٥٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب









وفى سياق متصل تقبل الكلية تحويل الطلاب من الكليات المناظرة إلى الفرقة الثانية على أن يكون الطالب ناجح بتقدير مقبول على الأقل بدون مواد تخلف فى الكلية المحول منها، ويحمل بأربع مواد فقط كحد أقصى على أن يسلم الطالب توصيف المقررات الدراسية التى درسها فى كليته المحول منها ويحدد موعد امتحان مواد المقاصة وفقا للائحة الكلية