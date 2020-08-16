المغرب يغلق أحياء في مراكش بسبب تفشي كورونا

أعلنت السلطات في المغرب، عن إغلاق عدد من الأحياء في العاصمة السياحية للبلاد، مراكش، بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقررت السلطات المغربية تعزيز عمليات الرقابة الصحية في أحياء مراكش، مع إغلاق بعض منها لمواجهة خطر انتقال العدوى، مع الحد من التنقلات إلا في الحالات الضرورية.





وتشمل التدابير التي أعلنتها الرباط تكثيف عمليات التعقيم، وتشديد المراقبة على التنقلات سواء بمداخل المدينة أو بين أحيائها، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل صرامة في حق المخالفين.



