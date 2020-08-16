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أخبار العالم

المغرب يغلق أحياء في مراكش بسبب تفشي كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:31 م
المغرب يغلق أحياء
المغرب يغلق أحياء في مراكش بسبب تفشي كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات في المغرب، عن إغلاق عدد من الأحياء في العاصمة السياحية للبلاد، مراكش، بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقررت السلطات المغربية تعزيز عمليات الرقابة الصحية في أحياء مراكش، مع إغلاق بعض منها  لمواجهة خطر انتقال العدوى، مع الحد من التنقلات إلا في الحالات الضرورية.

وتشمل التدابير التي أعلنتها الرباط تكثيف عمليات التعقيم، وتشديد المراقبة على التنقلات سواء بمداخل المدينة أو بين أحيائها، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل صرامة في حق المخالفين.

وسجل المغرب حوالي  41017 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للإحصاءات الرسمية.
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