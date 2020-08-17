تصل للحبس| حملة تفتيش لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعى بحدائق أكتوبر

قال المهندس مصطفى سيد، مأمور الضبط القضائي بحدائق أكتوبر، إنه تم القيام بحملة تفتيش وفقا لما ينصه قانون الإسكان الإجتماعى والذى بدأ عام 2018 لوضع غرامات على المخالفات الخاصة بالإسكان الاجتماعى بمدينة حدائق اكتوبر.





وأضاف "سيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه طبقا لقانون الإسكان الاجتماعى عام 2018 يتم تسليم الفئات المستحقة من الوحدات السكنية واختيارهم من قبل الوزارة، موضحا أنه يوجد بمنطقة حدائق أكتوبر 75 ألف وحدة سكنية.





وتابع أنه فيما يتعلق بالوحدات المغلقة بعد قيام الوزارة بتسليمها يتم عمل إجراءات ضد من قام بذلك طبقا للقانون، لافتا إلى أنه عليه الإنتقال للوحدة فورا بعد استلامها، حيث ان الدولة وفرت جميع الخدمات في تلك الوحدات.





وأكد أن أصحاب تلك الوحدات السكنية فى البداية يقومون بإمضاء عقد مع صندوق الإسكان الإجتماعى وينص على عدم تأجير أو بيع أو تغيير نشاط الوحدة، متابعا أنه حتى الأن تم رصد 400 وحدة سكنية مخالفة فى منطقة حدائق أكتوبر.





وأشار إلى أنه يتم تطبيق محاضر على المخالف وغرامة من 25 ألفا وحى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى أنها قد تصل للحبس وسحب الوحدة منه.