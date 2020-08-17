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اقتصاد

مدفوعة بعمليات شراء المصريين.. البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف التعاملات

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:36 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 11163 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1968 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13096 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 4279 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1682 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2564 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 831 نقطة.
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