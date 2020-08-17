مدفوعة بعمليات شراء المصريين.. البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 11163 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1968 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13096 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 4279 نقطة.