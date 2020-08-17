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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال رفع 3000 طن قمامة من مقلب منوف

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:36 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد أمين
تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رفع تراكمات القمامة بمقلب منوف العمومى بتكلفة تقدر ما يقرب من (50) مليون جنيه لرفع 600 ألف طن قمامة ونقلها إلى المدفن الصحى بالسادات.


يأتي هذا ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة خلال عام 2020، رافقه نائبه محمد موسى وأشرف الليثى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والنائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب.

وقد أوضح محافظ المنوفية بأن مقلب منوف يعد من أكبر المقالب على مستوى الجمهورية حيث تم رفع ما يقرب من 3000 طن قمامة منذ بدء العمل أمس من خلال (70) سيارة حمولة 50 طنا، مشددًا على سرعة الانتهاء من المقلب خلال شهرين منذ بدء التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم تطوير المقلب عقب الانتهاء منه وتطوير خطوط الفرز القديمة.

ووجه رئيس مركز ومدينة منوف بوضع خطة مناسبة لتوفير نقطة مناولة لخدمة منوف وسرس الليان لتجميع القمامة ونقلها للمدفن الصحى بالسادات أولًا بأول.

كما أكد المحافظ على أن عملية إزالة المقلب تهدف إلي الحفاظ علي البيئة عن طريق الحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات والحفاظ علي صحة المواطنين وسلامتهم فضلا عن الحفاظ علي المظهر الحضاري. 

يأتي هذا في إطار البروتوكول الموقع بين محافظة المنوفية وكل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والهيئة العربية للتصنيع بشأن المساهمة فى تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع منظومة البيئة والإنارة والرصف بدائرة المحافظة بقيمة إجمالية (135) مليون جنيه كدعم من البنكين لتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق بين محافظة المنوفية ووزارة التنمية المحلية لتفعيل خطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتطويرها وتم دعم المنظومة بـ 260 مليون جنيه لإزالة جميع التراكمات القديمة الموجودة وإعادة تطوير 6 مقالب عمومية بمراكز قويسنا وتلا وكذا مقلب طوخ طنبشا وكفر هلال وبركة السبع العمومى ورفع تراكمات تبلغ 2 مليون و220 ألف طن قمامة، فضلا عن إنشاء 2 محطة وسيطة ثابته ببركة السبع وتلا وكذا إنشاء خط فرز جديد بقويسنا.
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