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رياضة

إصابة قوية لنجم الأهلي خلال لقاء أسوان

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:35 م
محمود متولي
محمود متولي
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محمد رشاد
تعرض محمود متولي مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لإصابة فى مباراة فريقه امام أسوان فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات السابوع العشرون من الدوري المصري الممتاز .

وخرج متولي على اثر الاصابة ونزل بديلا له ياسر ابراهيم فى الدقيقة 23 من زمن المباراة .

وانفرد مصطفى البدري في الدقيقة 17 بعد سباق سرعة مع أحمد فتحي عقب تلقي تمريرة خلف الدفاع ليسدد بيسراه كرة ردها القائم.

وسجل الهدف اللاعب الانجولي جيرالدو فى الدقيقة التاسعة من زمن المباراة بعد تمريرة عرضية متقنة من الجانب الأيمن عن طريق محمد مجدي أفشة .

ويدخل النادي الأهلي المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة من 19 مباراة حقق خلالها الفريق 17 إنتصارا وتعادلين.

على الجانب الأخر من المواجهة، يدخل نادي أسوان المباراة محتلا للمركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 19 مباراة حقق خلالها الفريق 4 إنتصارات، 7 تعادلات وتعرض لـ 8 هزائم.

جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول لهذا الموسم بين الفريقين كانت قد انتهت بإنتصار ساحق لصالح النادي الأهلي على حساب نادي أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.
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