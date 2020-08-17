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رياضة

وليد سليمان يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام اسوان

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:54 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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محمد رشاد
أضاف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثاني فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الأسبوع  العشرون من الدوري المصري الممتاز .

سجل الهدف  وليد سليمان " الحاوي" فى الدقيقة 83 من زمن المباراة بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني الذي أرسها أرضية إلى وليد الذي استلم الكرة وسددها فى الشباك على يمين الحارس مسعد عوض  .

وسجل الهدف  الأول اللاعب الانجولي جيرالدو فى الدقيقة التاسعة من زمن المباراة بعد تمريرة عرضية متقنة من الجانب الأيمن عن طريق محمد مجدي أفشة .

ويدخل النادي الأهلي المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة من 19 مباراة حقق خلالها الفريق 17 إنتصارا وتعادلين.

على الجانب الأخر من المواجهة، يدخل نادي أسوان المباراة محتلا للمركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 19 مباراة حقق خلالها الفريق 4 إنتصارات، 7 تعادلات وتعرض لـ 8 هزائم.

جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول لهذا الموسم بين الفريقين كانت قد انتهت بإنتصار ساحق لصالح النادي الأهلي على حساب نادي أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.
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