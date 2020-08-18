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أخبار البلد

القوى العاملة: صرف 699 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 369 ألف عامل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:53 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 699 مليونًا و100 ألف جنيه، استفاد منها 368 ألفًا و 968 عاملًا، يعملون فى 2725 منشأ، وذلك حتى نهاية يونيو 2020.


ووافق المجلس على صرف دفعة ثانية من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية ، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية من خلال إقرار يتم اعتماده من مراقب حسابات المنشأة بعدم استفادة الشركة من المبادرات الصادرة سواء من البنك المركزى المصرى أو من وزارة المالية أو أية مبادرات أخرى صادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد ، والتى تتضمن تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع اعتماد الإقرار من  كل من مراقب حسابات المنشأة والاتحاد المصرى للغرف السياحية.


وناقش المجلس فى اجتماعه الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية  للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات، التى تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

 يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002، والهدف منه صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.

القوى العاملة: صرف 699 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 369 ألف عامل
القوى العاملة: صرف 699 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 369 ألف عامل
القوى العاملة: صرف 699 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 369 ألف عامل
القوى العاملة: صرف 699 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 369 ألف عامل
القوى العاملة: صرف 699 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 369 ألف عامل
القوى العاملة: صرف 699 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 369 ألف عامل
القوى العاملة: صرف 699 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 369 ألف عامل
القوى العاملة: صرف 699 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 369 ألف عامل
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