AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

آبي أحمد ينقلب على حلفائه .. إقالة وزير الدفاع الإثيوبي و9 مسئولين بارزين

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:58 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أطاح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الثلاثاء بوزير الدفاع وحليفه السابق ليما ميجيسرسا، في إطار تعديل وزاري قبل الانتخابات في الدولة المنقسمة بشدة العام المقبل.

وحسب "رويترز"، قال مكتب آبي أحمد على تويتر إن كينيا ياديتا، رئيس الأمن السابق لمنطقة أوروميا، حل محل ليما. كما تم استبدال 9 مسؤولين كبار آخرين، من بينهم المدعي العام ونائبه ووزير التعدين.

ووعد آبي احمد بإجراء أول انتخابات حرة ونزيهة في ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان العام المقبل، لكن إصلاحاته الديمقراطية أطلقت العنان للانقسامات العرقية التي كثيرا ما تتحول إلى أعمال عنف.

كان ليما في يوم من الأيام حليفًا موثوقًا به لآبي، لكن العلاقات توترت في نوفمبر بعد أن انتقد علنًا قرار آبي بتوحيد الأحزاب القائمة على أساس عرقي في الائتلاف الحاكم في حزب سياسي واحد، حزب الازدهار. في الأسبوع الماضي، علق حزب الازدهار عضوية ليما.

والدا آبي وليما كلاهما من أوروميا، أكثر مناطق إثيوبيا اكتظاظًا بالسكان. أوروميا ولاية سياسية قادت المنطقة احتجاجات الشوارع الدموية التي دفعت آبي إلى السلطة في عام 2018.

لكن دعم أبي هناك آخذ في التآكل.و أدت احتجاجات دامية اندلعت بعد اغتيال مطرب شعبي إلى مقتل أكثر من 178 شخصًا الشهر الماضي، وحملة اعتقالات جماعية.

و انتقدت جماعات حقوقية دولية الجيش على الانتهاكات خلال العمليات ضد التمرد في غرب أوروميا.

وقال المحلل السياسي محمد أولاد إن عزل ليما قد يقلل من التأييد لأبي أحمد.

وأضاف:"يتمتع ليما بدعم وموافقة أوسع في أوروميا من آبي. إذا كان سينشط مخزون النوايا الحسنة هذا يعتمد على أمرين. أولًا، ما إذا كان سيكون حرًا في ممارسة حقوقه السياسية (و) ما إذا كان على استعداد للعب دور نشط في السياسة".

انضمت انتقادات ليما إلى موجة متزايدة من الأصوات - بعضها من أوروميا - الذين يتهمون آبي بمحاولة تركيز السلطة والتراجع عن إصلاحاته الديمقراطية.

وقالت كيتيل ترونفول، أستاذة دراسات السلام والصراع في جامعة بيوركنيس في أوسلو، لرويترز إن الجدل حول تركيز السلطة أو نقلها كان في قلب سياسات إثيوبيا المتصدعة. هذا هو الجدل الرئيسي في جميع الترتيبات الفيدرالية - توازن القوى بين الولايات الفيدرالية والإقليمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كولونيالية الشرق الأوسط الكبير وإثيوبيا

بعد مقتل المغني هونديسا.. قتلى وانفجارات واعتقالات في اثيوبيا.. والعفو الدولية تطالب السلطات بتحقيق فوري شامل

آبي أحمد يسير على حبل مشتعل.. بركان غضب يجتاح شوارع إثيوبيا بعد مقتل هاشالو هونديسا.. وسائل إعلام عالمية: التعنت في مفاوضات سد النهضة ينذر بصدام مع مصر والسودان.. والبلاد تواجه شبح التفكك

رجل إثيوبيا الإصلاحي في حيص بيص.. حائز على نوبل للسلام ولا يقوى على صنعه.. خلافات أهلية محتملة تهدد عرشه.. آبي أحمد يفرض الظلام والعزلة على شعبه

مختفون منذ مقتل هونديسا.. العفو الدولية تطالب إثيوبيا بالكشف عن مكان المعتقلين أو الإفراج عنهم

الحزب الحاكم في إثيوبيا يوقف وزير الدفاع الحليف الأقرب لرئيس الوزراء وصديقه المفضل

ترشيحاتنا

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

احترمي سنك.. فيفي عبده تتعرض لهجوم شرس لهذا السبب

حنين حسام ومودة الأدهم عقب التحفظ على أموالهما: مستقبلنا بيضيع

رغم فضيحة لشبونة.. 3 مكاسب لـ برشلونة بعد وداع دوري الأبطال

منها العلاج المبكر.. وزارة الصحة تكشف أسباب انخفاض أعداد كورونا فى مصر

الحل الأخير.. منظمة الصحة تطالب دول العالم بالانضمام إلى COVAX لمواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان صيفي .. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

دراسة: المتعافون من أعراض خفيفة لكورونا يتمتعون بمناعة طويلة الأمد

هاف ستومك.. درة فى إطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام .. شاهد