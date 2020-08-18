آبي أحمد ينقلب على حلفائه .. إقالة وزير الدفاع الإثيوبي و9 مسئولين بارزين

أطاح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الثلاثاء بوزير الدفاع وحليفه السابق ليما ميجيسرسا، في إطار تعديل وزاري قبل الانتخابات في الدولة المنقسمة بشدة العام المقبل.





وحسب "رويترز"، قال مكتب آبي أحمد على تويتر إن كينيا ياديتا، رئيس الأمن السابق لمنطقة أوروميا، حل محل ليما. كما تم استبدال 9 مسؤولين كبار آخرين، من بينهم المدعي العام ونائبه ووزير التعدين.





ووعد آبي احمد بإجراء أول انتخابات حرة ونزيهة في ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان العام المقبل، لكن إصلاحاته الديمقراطية أطلقت العنان للانقسامات العرقية التي كثيرا ما تتحول إلى أعمال عنف.





كان ليما في يوم من الأيام حليفًا موثوقًا به لآبي، لكن العلاقات توترت في نوفمبر بعد أن انتقد علنًا قرار آبي بتوحيد الأحزاب القائمة على أساس عرقي في الائتلاف الحاكم في حزب سياسي واحد، حزب الازدهار. في الأسبوع الماضي، علق حزب الازدهار عضوية ليما.





والدا آبي وليما كلاهما من أوروميا، أكثر مناطق إثيوبيا اكتظاظًا بالسكان. أوروميا ولاية سياسية قادت المنطقة احتجاجات الشوارع الدموية التي دفعت آبي إلى السلطة في عام 2018.





لكن دعم أبي هناك آخذ في التآكل.و أدت احتجاجات دامية اندلعت بعد اغتيال مطرب شعبي إلى مقتل أكثر من 178 شخصًا الشهر الماضي، وحملة اعتقالات جماعية.





و انتقدت جماعات حقوقية دولية الجيش على الانتهاكات خلال العمليات ضد التمرد في غرب أوروميا.





وقال المحلل السياسي محمد أولاد إن عزل ليما قد يقلل من التأييد لأبي أحمد.





وأضاف:"يتمتع ليما بدعم وموافقة أوسع في أوروميا من آبي. إذا كان سينشط مخزون النوايا الحسنة هذا يعتمد على أمرين. أولًا، ما إذا كان سيكون حرًا في ممارسة حقوقه السياسية (و) ما إذا كان على استعداد للعب دور نشط في السياسة".





انضمت انتقادات ليما إلى موجة متزايدة من الأصوات - بعضها من أوروميا - الذين يتهمون آبي بمحاولة تركيز السلطة والتراجع عن إصلاحاته الديمقراطية.





وقالت كيتيل ترونفول، أستاذة دراسات السلام والصراع في جامعة بيوركنيس في أوسلو، لرويترز إن الجدل حول تركيز السلطة أو نقلها كان في قلب سياسات إثيوبيا المتصدعة. هذا هو الجدل الرئيسي في جميع الترتيبات الفيدرالية - توازن القوى بين الولايات الفيدرالية والإقليمية.



