وجيه أحمد يتحدث عن خاصية الـ VAR ودورها في الدوري وأزمات الأندية معها.. فيديو

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة التحكيم، أن أداء الحكام منذ استئناف الدوري جيد جدا ولم تحدث أي أخطاء مؤثرة طوال 19 مباراة منذ عودة الدوري.





وأضاف أحمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج ملعب أون المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن الحكام يتأثرون بالتوقف الطويل للنشاط مثل اللاعبين أطقم السماعات الجديدة سهلت من مهمة الحكام خصوصا في التواصل مع زملائهم في الـ (VAR)

بروتوكول الـ (VAR) حدد حالات معينة يلجأ خلالها حكم الساحة لهذه التقنية.





وتابع: الـ (VAR) يساعد الحكم في أي حالة لا يستطيع رؤيتها قرار الحكم هو الفيصل ورأي حكم الـ (VAR) استشاري فقط.





واشار رئيس لجنة التحكيم الى أن أزمة غياب الـ (VAR) عن بعض المباريات كانت لأسباب تقنية ولن تتكرر مرة أخرى.





وأكمل: الـ (VAR) لعب دور مهم جدا في العديد من القرارات في لقاء الأهلي والإنتاج الحربي.





وصرح : طاقم حكام القمة 120 كرواتي بالكامل بما فيه ثنائي الـ (VAR)، ولا صحة لما تردد عن وجود الروماني بتريسكو ضمن المرشحين للقاء القمة.



