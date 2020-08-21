الأرصاد الجوية الكويتية: طقس اليوم حار على كافة الأنحاء

توقعت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت ، أن يسود اليوم الجمعة،طقس حار على كافة الأنحاء والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، حيث تنشط على فترات بسرعة تتراوح مابين 15 الي 45 كم/ساعة .





وأفادت إدارة الأرصاد الجوية في تقرير لها اليوم بأن الرياح تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.





وعن حالة الطقس في الليل بيًنت أنه من المتوقع أن يكون الطقس حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة بسرعة تتراوح مابين 08 الي 30 كم/ساعة.





وقالت إدارة الأرصاد الكويتية ، إن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 45 درجة، وتنخفض إلى 26 درجة ليلًا.



