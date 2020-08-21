بعد أنباء رحيله عن الفريق.. ميسي يرفض الرد على إدارة برشلونة





كانت تقارير أكدت، أمس، الخميس، أن ميسي أخبر كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، أنه لن يستمر مع الفريق، وسيرحل خلال الصيف الحالي.





وذكر برنامج" الشيرنجيتو" الإسباني، أن ليونيل ميسي رفض الرد على اتصالات مجلس إدارة برشلونة خلال الساعات الماضية، بعد أنباء رحيله عن الفريق.





وأضاف البرنامج، أنه من المقرر عقد اجتماعات آخرى بين ميسي وكومان خلال الأيام الماضية، لحسم مصير البرغوث الأرجنتيني مع الفريق.





وأثار السقوط المدوى لبرشلونة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2، الجمعة الماضية، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غضب ليونيل ميسي، وهو ما دفع اللاعب لطلب الرحيل، حسبما أشارت تقارير إسبانية.

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، الرد على إدارة ناديه خلال الساعات الماضية.