ريال مدريد يضع شرطا لضم ميسي من برشلونة





وكانت تقرير أشارت إلى اقتراب ميسي من الرحيل عن برشلونة، خلال الصيف المقبل، بعد السقوط الدوى للبلوجرانا أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 -2، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وذكر برنامج " الشيرنجيتو" الإسباني، أن فلورنتينو بيريز مستعد لضم ميسي في حال كانت صفقته مجانية، أي أن ريال مدريد سيتحمل راتبه فقط.





وشارك ميسي مع برشلونة في 44 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 31 هدفا وصنع 26 آخرين.





وتبلغ القمية التسويقية لـ ليونيل ميسي 112 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وضع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني شرطا، لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، خلال القترة المقبلة.