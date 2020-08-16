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رياضة

مانشستر سيتي يستغل فضيحة برشلونة لضم ميسي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:13 م
ميسي نجم فريق برشلونة
ميسي نجم فريق برشلونة
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محمد السعيد
يخطط نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير أكدت خلال الساعات الماضية أن ليونيل ميسي يدرس الرحيل عن برشلونة، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها البلوجرانا أمام بايرن ميونخ، أول أمس، الجمعة، بنتيجة 8 - 2، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي مستعدة لتقديم كافة الإغراءات من أجل التعاقد مع مانشستر سيتي، خلال الصيف الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة مانشستر سيتي تنظر إشارة ليونيل ميسي، للتحرك رسميا لضمه من برشلونة.
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