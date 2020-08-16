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رياضة

أول رد من برشلونة على أنباء رحيل ميسي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:46 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حقيقة الأنباء التي تم تداولها قبل قليل، بشأن رغبة ليونيل ميسي في الرحيل عن ناديه برشلونة.

وكانت شبكة "Esporte Interativo" البرازيلية، أكدت في تقرير لها أن ميسي أخبر إدارة برشلونة بأنه يريد الرحيل هذا الصيف.

الصحيفة الإسبانية أكدت تواصلها مع مصادر موثوق بها داخل نادي برشلونة للاستعلام عن حقيقة الأمر.

وأوضح التقرير أن برشلونة نفى ذلك، مؤكدًا عدم تلقيه أي اتصال من ميسي بشأن رغبته في ترك النادي.

وأفادت أنه لا رئيس برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، ولا الرئيس التنفيذي، أوسكار جراو، ولا السكرتير الفني، إريك أبيدال، تلقوا أي رسالة من ميسي تتعلق بهذا الأمر.

وانتشرت الشائعات حول مستقبل ميسي وإمكانية رحيله، بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة (8-2) في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن عقد ميسي ينتهي مع برشلونة في يونيو 2021، ولم يجدد تعاقده بعد.
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