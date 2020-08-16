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رياضة

هل يودع ميسي كامب نو.. 3 سيناريوهات تحدد مصير أسطورة برشلونة بعد فضيحة دوري الأبطال

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:17 م
ميسي
ميسي
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إسماعيل محمود
يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، اقترب من الرحيل عن الفريق الكتالوني بعد الخسارة الكبيرة من نادي بايرن ميونخ الألماني.

صحيفة ماركا الإسبانية نشرت تقريرًا بالسيناريوهات المحتملة عن موقف ميسي مع  برشلونة بعد توديعه دوري أبطال أوروبا بشكل مذل على يد فريق بايرن ميونخ.

ونشرت صحيفة ماركا 3 سيناريوهات 2 منها أشارت لقرب رحيل ميسي عن برشلونة، ونهاية أسطورة أفضل لاعب في الفريق الكتالوني بعد الخسارة الكبيرة.

السيناريوهات الثلاثة كانت كالآتي

- رحيل ميسي عن الفريق في فترة الانتقالات الحالية وإنهاء عقده مع البارسا، لكن الصحيفة استبعدت ذلك بسبب صعوبة تحمل فريق في العالم قيمة انتقال ميسي أو راتبه، إضافة إلى تبقي عام في عقده

- رحيل ميسي عن الفريق بنهاية عقده، فعقد المهاجم الأرجنتيني ينتهي العام المقبل، وقد يعلن ميسي رحيله عن الفريق بنهاية العقد في الأيام القليلة المقبلة.

- تجديد عقده مع الفريق، وهذا يتوقف على الإصلاحات التي سيحدثها بارتوميو رئيس النادي الفترة المقبلة بعد الخسارة المدوية من بايرن ميونخ

وتعد أبرز الفرق التي ارتبطت بالتعاقد مع ميسي هي إنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.
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