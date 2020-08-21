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منوعات

لحظة إنقاذ سباح من الغرق في بريطانيا.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت لقطات مثيرة، عن لحظة، شكَّل فيها رواد أحد الشواطئ البريطانية، سلسلة بشرية ضخمة؛ لجر شخصين من البحر إلى بر الأمان، في عملية إنقاذ دراماتيكية.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان أحد السباحين في البحر عند سفح مدينة دورست الانجليزية، إلا أنه بدأ يكافح ضد مد البحر المتصاعد، في مشهد صادم، دفع المصيفين إلى إنقاذه.


حاول السباح أن يسبح عائدًا إلى الشاطئ، لكنه توقف بسبب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 20 ميلا في الساعة، والأمواج الهائلة التي ارتفعت فوق رأسه.


وبعد ذلك بدأ الرجل- الذي يعتقد أنه في الثلاثينيات من عمره- يلوح ويصرخ بشكل محموم، طالبًا المساعدة، تجاه الباحثين عن الشمس على الشاطئ.


وحين رأه رواد الشاطئ، هرع حوالي 30 شخصًا منهم إلى حافة الماء، وربطوا أذرعهم بعضها، حتى وصلوا إليه وانتشاله من المياه قبل أن يغرق، وتمكنوا في النهاية من إنقاذه .


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