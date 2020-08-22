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فن

بسروال غريب.. شاهد أحمد مجدي في أحدث ظهورعبر انستجرام

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:49 ص
احمد مجدي
احمد مجدي
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ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهر احمد مجدي بسروال غريب وكتب معلقا: وجدت سروالى اليوغا المفضلة.

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وشارك أحمد مجدي في  مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.
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