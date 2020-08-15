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فن

ودارت الأيام... أحمد مجدي يبعث رسالة غامضة عبر انستجرام

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:31 ص
أحمد مجدي
أحمد مجدي
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ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهر احمد مجدي بأطلالة  حزينة وكتب معلقا: ودارت الايام 

وجاءت التعليقات كالآتي:
لية حزين كدا ، منور يا نجم ،ربنا يحميك 

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وشارك أحمد مجدي في  مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.
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ودارت الأيام!

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