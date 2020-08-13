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فن

شاهد شنب أحمد مجدي يثير السخرية عبر إنستجرام

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:33 ص
احمد مجدي
احمد مجدي
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ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهر أحمد مجدي بإطلالة غريبة بالشنب على الشاطئ وكتب معلقا: "مانفعش موضوع الشنب ده خالص". 

وجاءت التعليقات على صورته كالآتي:
حلو في كل حالاتك
احلي شنب دا ولا اية
قلبت علي امير كرارة بالشنب دا 

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وشارك أحمد مجدي في  مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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مانفعش موضوع الشنب ده خالص 💩

A post shared by Ahmed Magdy (@ahmedmagdy.official) on

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