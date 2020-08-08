بالدراجة البخارية.. أحمد مجدي يروج لفيلمه الجديد الغراب

روج الفنان أحمد مجدي لفيلمة الجديد" الغراب" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر أحمد مجدي بالدراجة البخارية ، وعلق على الصورة قائلا: "فيلم الغراب".
يذكر أن الفنان أحمد مجدي بطل مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان المنقضي، يهتم كثيرا بالإخراج السينمائي بجانب التمثيل.
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وشارك أحمد مجدي في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، محمد دياب، وآيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.