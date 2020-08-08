بالدراجة البخارية.. أحمد مجدي يروج لفيلمه الجديد الغراب

روج الفنان أحمد مجدي لفيلمة الجديد" الغراب" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر أحمد مجدي بالدراجة البخارية ، وعلق على الصورة قائلا: "فيلم الغراب".





يذكر أن الفنان أحمد مجدي بطل مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان المنقضي، يهتم كثيرا بالإخراج السينمائي بجانب التمثيل.





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