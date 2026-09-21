قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل خطة تشجير وتجميل محافظة الجيزة.. دعم الشوارع والميادين بالأشجار والنخيل والنباتات المزهرة ورفع كفاءة المساحات الخضراء
مؤتمر الإسكندرية يطرح 3 محاور لتعزيز الهوية الوطنية
الجامعة العربية: التصعيد الإسرائيلي ضد المقدسات والشعب الفلسطيني مرفوض
نقص الديزل يهدد الأسواق العالمية حتى 2027.. والمخزونات عند مستويات تاريخية
نبوءة عبرية تهز اسرائيل.. عالم فلك يهودي يتوقع حدثا أمنيا كبيرا
الزمالك يحسم 3 ملفات مهمة.. مفاجأة بشأن أموال بيزيرا وموعد صرف المستحقات
وزير التعليم من المنيا: متابعة ميدانية للمدارس ..واستغلال أمثل للمباني لخفض الكثافات
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة.. هالاند يحافظ على الصدارة
أمريكا ترفض منح تأشيرات دخول لفريق الاتصالات التابع للرئيس الإيراني لدى الأمم المتحدة
3 شهداء برصاص وقصف الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم
حملة قومية مجانية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. المواعيد والتفاصيل
اتحضر للأخضر.. تكثيف أعمال التشجير وزراعة الزهور بشوارع الدقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المهن الطبية: إلغاء غرامة إعادة القيد بمشروع العلاج وتيسيرات للتجديد

الدكتور أبو بكر القاضي أمين عام نقابة الأطباء
الدكتور أبو بكر القاضي أمين عام نقابة الأطباء
الديب أبوعلي

صرح الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، بأن مجلس الاتحاد اتخذ حزمة من القرارات الجديدة لتيسير الاشتراك والاستفادة من مشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2027، من بينها إلغاء الغرامة المقررة على المنقطعين عن الاشتراك بالمشروع، والتي كانت تُحتسب بنسبة 30% من قيمة الاشتراك عن السنة الجديدة، وذلك اعتبارًا من عام 2027.

وأوضح الدكتور أبو بكر القاضي أن إلغاء غرامة إعادة القيد يأتي بهدف تيسير عودة الأعضاء المنقطعين إلى مشروع العلاج وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من خدماته ومزاياه، إلى جانب رفع الحد الأقصى لتحمل مشروع العلاج إلى 70 ألف جنيه للمشترك الواحد، لكافة الفئات.

وأضاف أن من بين المزايا الجديدة التي يتيحها المشروع الموافقات اللحظية، بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات والحصول على الخدمات العلاجية، وتقليل وقت الانتظار بالنسبة للأعضاء وأسرهم، في إطار تطوير آليات تقديم الخدمة بالمشروع.

وأشار الأمين العام إلى أن مجلس الاتحاد قرر كذلك خفض قيمة الاشتراك إلى 500 جنيه عند بلوغ العضو أو زوجته سن السبعين عامًا، وذلك للزوج والزوجة فقط، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية، التي تبلغ 175 جنيهًا للبطاقة التي تضم عضوًا واحدًا، و200 جنيه للبطاقة التي تضم أكثر من عضو.

وأوضح أن القرارات الجديدة تتضمن أيضًا إعفاء أسر شهداء كورونا الذين يحصلون على معاش العضو من قيمة الاشتراك بالمشروع، واحتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج.

إلغاء غرامة إعادة القيد 

كما تقرر السماح باستمرار اشتراك الابن في مشروع العلاج بعد التخرج، وكذلك الابنة المتزوجة، شريطة تقديم ما يثبت عدم استفادتهما من مظلة تأمينية أخرى، إلى جانب السماح باشتراك الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.

وأضاف أمين عام اتحاد المهن الطبية أن المجلس قرر إلغاء كوبونات الكشف والتحاليل والمستشفيات، في إطار تطوير آليات الاستفادة من خدمات المشروع، إلى جانب تحديد قيمة اشتراك الخريجين الجدد للعام الحالي بـ400 جنيه فقط.

وأكد أن باب الاشتراك والتجديد والحذف والإضافة يفتح اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026 وحتى نهاية ديسمبر 2026، مع إتاحة سداد الاشتراكات إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد، دون الحاجة إلى الحضور إلى مقرات المشروع.

كما يمكن سداد الاشتراك والتجديد من خلال أكثر من 320 ألف منفذ سداد «فوري» على مستوى الجمهورية، باستخدام الأكواد التالية: الأطباء 758، والصيادلة 759، والأطباء البيطريون 760، وأطباء الأسنان 761.

وأكد القاضي أن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية يواصل العمل على تطوير مشروع العلاج، وتقديم المزيد من التيسيرات والمزايا للأعضاء وأسرهم، بما يوسع نطاق استفادتهم من خدمات الرعاية والعلاج ويعزز قيم التكافل والزمالة.

وللاستفسارات والأسئلة الخاصة بمشروع العلاج، يمكن التواصل مع الخط الساخن 15603.

اتحاد المهن الطبية غرامة إعادة القيد إلغاء غرامة إعادة القيد الدكتور أبو بكر القاضي مشروع علاج الأعضاء مشروع العلاج النقابات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

محمد صلاح

محمد صلاح يصل إلى إنجلترا بطائرة خاصة

ترشيحاتنا

استدعاء جيب واجونير

جيب تستدعي 100 ألف SUV بسبب خطر تطاير قضبان السقف

بورش

بورش تسرح ثلث موظفيها بحلول 2035

لماذا تخلت آبل عن قلم آبل الأصغر حجماً؟

أبل تلغي Apple Pencil مخصصًا لـiPhone Duo قبل إطلاقه.. وهذا هو السبب الحقيقي

بالصور

بدل ما تشتريه من بره.. طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

السكتة القلبية تنهي حياته أثناء النوم.. جمال شعبان ينعى أحد الكيميائيين

وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد