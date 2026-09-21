المهن الطبية: إلغاء غرامة إعادة القيد بمشروع العلاج وتيسيرات للتجديد

صرح الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، بأن مجلس الاتحاد اتخذ حزمة من القرارات الجديدة لتيسير الاشتراك والاستفادة من مشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2027، من بينها إلغاء الغرامة المقررة على المنقطعين عن الاشتراك بالمشروع، والتي كانت تُحتسب بنسبة 30% من قيمة الاشتراك عن السنة الجديدة، وذلك اعتبارًا من عام 2027.

وأوضح الدكتور أبو بكر القاضي أن إلغاء غرامة إعادة القيد يأتي بهدف تيسير عودة الأعضاء المنقطعين إلى مشروع العلاج وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من خدماته ومزاياه، إلى جانب رفع الحد الأقصى لتحمل مشروع العلاج إلى 70 ألف جنيه للمشترك الواحد، لكافة الفئات.

وأضاف أن من بين المزايا الجديدة التي يتيحها المشروع الموافقات اللحظية، بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات والحصول على الخدمات العلاجية، وتقليل وقت الانتظار بالنسبة للأعضاء وأسرهم، في إطار تطوير آليات تقديم الخدمة بالمشروع.

وأشار الأمين العام إلى أن مجلس الاتحاد قرر كذلك خفض قيمة الاشتراك إلى 500 جنيه عند بلوغ العضو أو زوجته سن السبعين عامًا، وذلك للزوج والزوجة فقط، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية، التي تبلغ 175 جنيهًا للبطاقة التي تضم عضوًا واحدًا، و200 جنيه للبطاقة التي تضم أكثر من عضو.

وأوضح أن القرارات الجديدة تتضمن أيضًا إعفاء أسر شهداء كورونا الذين يحصلون على معاش العضو من قيمة الاشتراك بالمشروع، واحتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج.

إلغاء غرامة إعادة القيد

كما تقرر السماح باستمرار اشتراك الابن في مشروع العلاج بعد التخرج، وكذلك الابنة المتزوجة، شريطة تقديم ما يثبت عدم استفادتهما من مظلة تأمينية أخرى، إلى جانب السماح باشتراك الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.

وأضاف أمين عام اتحاد المهن الطبية أن المجلس قرر إلغاء كوبونات الكشف والتحاليل والمستشفيات، في إطار تطوير آليات الاستفادة من خدمات المشروع، إلى جانب تحديد قيمة اشتراك الخريجين الجدد للعام الحالي بـ400 جنيه فقط.

وأكد أن باب الاشتراك والتجديد والحذف والإضافة يفتح اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026 وحتى نهاية ديسمبر 2026، مع إتاحة سداد الاشتراكات إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد، دون الحاجة إلى الحضور إلى مقرات المشروع.

كما يمكن سداد الاشتراك والتجديد من خلال أكثر من 320 ألف منفذ سداد «فوري» على مستوى الجمهورية، باستخدام الأكواد التالية: الأطباء 758، والصيادلة 759، والأطباء البيطريون 760، وأطباء الأسنان 761.

وأكد القاضي أن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية يواصل العمل على تطوير مشروع العلاج، وتقديم المزيد من التيسيرات والمزايا للأعضاء وأسرهم، بما يوسع نطاق استفادتهم من خدمات الرعاية والعلاج ويعزز قيم التكافل والزمالة.

وللاستفسارات والأسئلة الخاصة بمشروع العلاج، يمكن التواصل مع الخط الساخن 15603.