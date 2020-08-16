أحمد مجدي يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر احمد مجدي وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة داخل صالة الجيم، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.
وشارك أحمد مجدي في مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.
وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.