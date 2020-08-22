AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

علي ربيع يقضي اجازة الصيف على شاطئ البحر.. شاهد

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:11 م
علي ربيع
علي ربيع
Advertisements
محمد بدران

نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر علي ربيع فى الصور خلال قضاء الإجازة الصيفية على شاطئ البحر، و نالت إعجاب متابعيه".


من ناحية أخرى بدأ  علي ربيع وأوس أوس عرض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس" بداية من اول الشهر الحالي، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 


مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.


المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15 صورة من مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" لـ علي ربيع وأوس أوس

قمر يا روح قلبى.. زوجة على ربيع فى صورة مع ابنتهما

برفقة كرم جابر.. على ربيع ينشر صورة بعد عرض مسرحية صباحية مباركة

أشرف عبد الباقي: أشكر الجمهور اللي نورنا في صباحية مباركة.. شاهد

برفقة ندى بسيوني.. على ربيع ينشر صورة بعد عرض مسرحية صباحية مباركة

مستنيكم في المسرح.. علي ربيع ينشر بوستر مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة"

ترشيحاتنا

بملابس السهرة والكاجوال.. إطلالات علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد

تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك..مفاجأة ثلاثي الوسط

الكويت تضيف دولة جديدة لقائمة الممنوعين من دخول أراضيها

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب وتحدد موعدا عاجلا لفحص سجلاته الضريبية

الأهلى والزمالك.. أحمد عزمي يكشف عن توقعاته لنتيجة مباراة القمة

توقف عن تناوله فورا.. نوع من اللحوم يسبب سرطان القولون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول معلومات عن هيونداي i20 N الهاتشباك الجديدة.. صور

صور تشويقية جديدة لـ جراند واجونير 2022 قبل التدشين الرسمي

رسميا.. انطلاق بريفاس موديل 2021 من جيلى.. صور