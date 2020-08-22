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أخبار البلد

العليا لانتخابات البيطريين تعلن عناوين المقرات الانتخابية

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقيب العام للأطباء البيطريين، والتجديد النصفي، ومجالس النقابات الفرعية، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عناوين المقرات الانتخابية للتصويت فى الانتخابات، بكافة المحافظات، يوم الأربعاء المقبل، 26 أغسطس 2020.

وتبدأ عمليات التصويت بكافة المحافظات من العاشرة صباحا، وتستمر حتى السادسة مساء، تحت إشراف قضائى كامل، حيث يشارك بالإشراف على  عمليات الاقتراع 55 مستشارا من هيئة النيابة الإدارية، بعدد 55 لجنة انتخابية فى 27 محافظة.

ويُسمح لعضو الجمعية العمومية ( الناخب ) بتسديد اشتراك عام 2019 حتي تاريخ إجراء العملية الانتخابية، للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات بموجب الإيصال الدال علي السداد معتمد من الموظف المختص.

وأكدت لجنة الانتخابات على ضرورة تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الأعضاء أثناء مشاركتهم بالانتخابات، من خلال الإلتزام بارتداء الأطباء البيطريين للكمامات، واستخدام المطهرات، وتطبيق المسافات الأمنة بين الأطباء البيطريين.
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