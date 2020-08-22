العليا لانتخابات البيطريين تعلن عناوين المقرات الانتخابية





أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقيب العام للأطباء البيطريين، والتجديد النصفي، ومجالس النقابات الفرعية، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عناوين المقرات الانتخابية للتصويت فى الانتخابات، بكافة المحافظات، يوم الأربعاء المقبل، 26 أغسطس 2020.





وتبدأ عمليات التصويت بكافة المحافظات من العاشرة صباحا، وتستمر حتى السادسة مساء، تحت إشراف قضائى كامل، حيث يشارك بالإشراف على عمليات الاقتراع 55 مستشارا من هيئة النيابة الإدارية، بعدد 55 لجنة انتخابية فى 27 محافظة.





ويُسمح لعضو الجمعية العمومية ( الناخب ) بتسديد اشتراك عام 2019 حتي تاريخ إجراء العملية الانتخابية، للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات بموجب الإيصال الدال علي السداد معتمد من الموظف المختص.



