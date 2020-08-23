البعثة الأممية في ليبيا: يجب وقف عمليات القتل والاعتقال في طرابلس من قبل الوفاق

علقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم على أحداث التظاهرات وإطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس.





وبحسب "العربية"، قالت البعثة الأممية في ليبيا إن هناك عمليات قتل واعتقال في الأصابعة جنوب طرابلس.





وطالبت البعثة الأممية بوقف التصعيد في طرابلس بحرية الحركة والسماح بالوصول للمرافق الصحية.





ودعت البعثة الأممية إلى تسليم المعتقلين إلى الجهات القضائية، وإطلاق المعتقلين تعسفيا فورا.





دعا وجهاء ورشفانة قوات الأمن لعدم تنفيذ أوامر داخلية الوفاق.





فيما قال شهود عيان إن الكهرباء انقطعت عن معظم مناطق طرابلس الليبية.





ونقلت عن وسائل إعلام ليبية قولها إن الأمن أغلق شوارع في طرابلس تؤدي إلى الساحة الخضراء، ومنع المتظاهرين من الوصول للساحة الخضراء بطرابلس، وكذلك "ميدان الشهداء" بطرابلس.





وقالت داخلية الوفاق إن مندسين بين قوات الأمن يطلقون النار على المتظاهرين بطرابلس.





وقال شهود عيان إن الميليشيات فتحت النار على المتظاهرين في العاصمة الليبية,





وأضافوا أن مرتزقة تابعون لتركيا أطلقوا النار على المتظاهرين بطرابلس.



